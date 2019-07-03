الحكيم يطالب بالكشف عن ملابسات حادث مصرع عمال بلدية الديوانية

2019/07/03 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

طالب زعيم تيار الحكمة الوطني، اليوم الاربعاء، بالكشف عن ملابسات حادث مصرع عمال بلدية الديوانية.

وقال الحكيم إنه “تلقينا بأسف وحزن نبأ وفاة ٣ مواطنين من عمال بلدية الديوانية جراء احتراق عجلتهم اثناء ادائهم العمل في احدى مكبات النفايات في المدينة، واذ نتقدم لذويهم بخالص العزاء والمواساة”.

وطالب “بتحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث امام الرأي العام ، كما نحث الجهات المعنية على تطوير اساليب وآليات الطمر الصحي للنفايات واتخاذ تدابير السلامة للحفاظ على ارواح العاملين”.

وتابع انه “لأمر مؤلم ان تزهق ارواح الناس بهذه الطريقة نتيجة اخطاء بسيطة او نتيجة زهد الجهات المعنية بإجراءات وادوات السلامة”.

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