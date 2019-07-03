ملجأ العامرية يودع الكتل الكونكريتية وحملة لتأهيله بعد 15 عاماً من اغلاقه

2019/07/03 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط ملجأ العامرية غرب بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "بجهد مشترك مضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط ملجأ العامرية ضمن منطقة العامرية لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2004 ".يذكر ان "الموقع شهد بوقت سابق رفع جزء بسيط من الكتل الكونكريتية وتوقف العمل حينها لتعاود عملية الرفع اليوم الأربعاء بشكل كامل من محيط الملجأ".انتهى

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