العراق يحظر استيراد عدد من المنتجات التركية

2019/07/03 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت صحيفة تركية، الاربعاء (3 تموز 2019)، عن حظر السلطات العراقية، استيراد عدد من المنتجات التركية.وبحسب صحيفة "زمان"، فأن السلطات العراقية فرضت حظرا جديدا على المنتجات التركية، في الوقت الذي كان يُترقب فيه اتخاذ إجراءات إيجابية تلبية لطلب وزيرة التجارة التركية، روحسار بكجان، بإلغاء العراقيل التجارية الحالية سعيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار.واضافت أنه في مايو الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا على صادرات البيض التركية، وفى أول يونيو الماضي حظرت العراق صادرات العصائر والمثلجات التركية، ليلتحق مؤخرا كل من الملح والمعكرونة والشعرية للصادرات التركية المحظورة.ولفتت الى أن قرار مجلس الوزراء العراقي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما على أن يستمر لمدة عام.ونقلت الصحيفة، عن رئيس جمعية منتجي المعكرونة التركي، عبد القدير كولاهشي أوغلو، قوله أن "صادرات تركيا من المعكرونة توقفت تماما تزامنا مع قرار بغداد هذا، مرجعا سبب هذا القرار إلى العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين، وسعي العراق لنشر الإنتاج المحلي عبر مصانع المعكرونة الموجودة داخلها".

بغداد اليوم- متابعة

قررت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، حظر تصدير البيض المحلي إلى محافظات العراق، للمساهمة في تخفيض الأسعار.

وقال المدير العام للتجارة في الوزارة، نوزاد أدهم قي تصريح صحفي، إنه "بهدف منع ارتفاع أسعار البيض في مدن

بغداد اليوم- متابعة

تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق الجمعة، لكن خام برنت القياسي ما زال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، تراجع خام القياس العال

بغداد اليوم- متابعة

بلغت أسعار الذهب الخميس أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو.

ولامست أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات مستوى

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