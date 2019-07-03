اتلاف شحنة دجاج وضبط ارساليتي ادوية بشرية مخالفة في كمركي ام قصر الشمالي والجنوبي

2019/07/03 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

السلطات الكمركية في منفذ كمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الاربعاء، عن اتلافها لشحنة

صدر دجاج تتكون من ( ٢٧٠٠ ) كارتونة كونها تالفة و غير صالح للأستهلاك البشري.

وذكر

بيان صادر عن الهيئة العامة للكمارك، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان

“مركز كمرك ام قصر الشمالي قام هو الاخر بضبط ارساليتي أدوية بشرية تم

أخفائها داخل حاويتين حجم ٤٠قدم خلف مواد مختلفة في مقدمت الحاويتين فضلا عن كونها

موضوعه في حاويات حديدية غير مبردة و هو ما يخالف شروط الخزن الصحي”.

واكدت

الهيئة في بيانها على ان “اجراءاتها المتخذة بشان تلك الأرساليات المخالفة

تمت وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.”

وقالت

الهيئة انها “تحث التجار والمستوردين على الألتزام بقوانين وتعليمات

الأستيراد و هي تؤكد دائما على ان تكون سلامة المواطن خطا احمر ستقف في وجه كل من

يحاول تجاوزه متجاهلا قيم الانسانية”.

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