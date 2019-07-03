أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط ملجأ العامرية

2019/07/03 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الاربعاء، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من

محيط ملجأ العامرية غرب بغداد.

وقالت

الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم

قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع

الكتل الكونكريتية من محيط ملجأ العامرية ضمن منطقة العامرية”.

واضافت،

ان “الكوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة

2004”.

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