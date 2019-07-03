الحرس الثوري: إيران قطعت الطريق عسكريا أمام العدو

2019/07/03 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران قطعت الطريق أمام “العدو” في المجال العسكري “وحطمت هيمنته المصطنعة” في نفسيات الشعوب.وقال سلامي، في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام مسؤولي وكوادر مقر “خاتم الأنبياء” للبناء والإعمار: “العدو جاء إلى الساحة بكل طاقاته وقام بتفعيل كل أركانه وأجزاء ضغطه… وفي […]

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