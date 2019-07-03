كتائب حزب الله ترد على قرار الحكومة بشأن الحشد: لولا فصائل المقاومة لكان مصير الدولة الانهيار

2019/07/03 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت كتائب حزب الله، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن القرار الحكومي حول الحشد الشعبي، مبينة انه لولا وقفةُ فصائلَ المقاومةِ لكان مصير الدولة الانهيار والتفكك.وقالت الكتائب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “من واجباتِ الدولةِ بحكومَتِها ومؤسساتِها الدستوريةِ تحّملَ مسؤوليةِ الدفاعِ عن سيادةِ الوطن والشعب وأمنِهِما”، مبينة انه “من الطبيعيٍّ

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