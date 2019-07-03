الوطني الكردستاني يطالب بإعادة البيشمركة إلى كركوك قبل تفاقم أزمتها الأمنية

2019/07/03 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق دعا نائب مسؤول تنظيمات #الاتحاد_الوطني_الكردستاني في كركوك إدريس حاج عادل، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك قبل تفاقم خطر تهديد #داعش على المدينة.حاج […]

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