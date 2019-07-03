المباشرة بإجراء الفحوصات الطبية للحجاج من ذوي شهداء الحشد الشعبي في النجف

2019/07/03 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، بإجراء الفحوصات الطبية للحجاج من ذوي شهداء الحشد الشعبي المشمولين هذا العام من أجل تهيئتهم وإعدادهم صحياً لأداء مناسك فريضة الحج.

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