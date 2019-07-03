2019/07/03 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتائب حزب الله، الاربعاء، بيانا بشأن القرار الحكومي حول الحشد الشعبي، كمبينة انه لولا وقفةُ فصائلَ المقاومةِ لما بقي للدولةِ العراقيةِ كَيَانٌ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله يعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله يعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).