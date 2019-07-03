2019/07/03 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري اليوم الاربعاء، أهمية دعم المنتج الوطني الذي يمثل دعما للاقتصاد العراقي وخدمة للمواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: دعم المنتج الوطني يمثل دعماً للاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: دعم المنتج الوطني يمثل دعماً للاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).