تربية صلاح الدين: شمول المحاضرين المجانيين في التعيينات في المحافظات المحررة بنسبة 50 بالمئة

2019/07/03 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام تربية صلاح الدين أمجد طلمس، اليوم الأربعاء، موافقة وزارة التربية على شمول المحاضرين المجانيين في التعيينات ضمن محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى بنسبة 50%".

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