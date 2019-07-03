2019/07/03 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عدنان البرجوازية تنظم صفوفها استعدادا للسوق العالمي!كنا نتحدث قبل بضع اشهر وسنوات عن مستقبل هذه الدولة البرجوازية العراقية مع بعض الرفاق وعن افاقها المحتملةوعن الضيّق والمشاكل الذي تعيشه الرأسمالية والدول الامبريالية في اسواقها العالمية وما هي هذه الانعكاسات السلبية التي قد تنعكس على العراق ،وكنا نفكر فيما قد يحدث مستقبلا لهذا الوضع المنفلت في السوق العراقي الذي تملؤه المليشيات في ضل دول......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي عدنان - البرجوازية تنظم صفوفها استعدادا للسوق العالمي!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سامي عدنان - البرجوازية تنظم صفوفها استعدادا للسوق العالمي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).