فتوى الدفاع وتَنُّور الطاعة .. !

2019/07/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين فرحان

إختار أن لايسجد، أصر واستكبر وتمرد، ( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن

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