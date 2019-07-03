قائد الحرس الثوري: إيران قطعت الطريق عسكريا أمام العدو

2019/07/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران قطعت الطريق أمام “العدو” في المجال العسكري “وحطمت هيمنته المصطنعة” في

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