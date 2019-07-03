كوردستان تحصل على موافقة عالمية لارسال واستقبال البريد من كل البلدان

2019/07/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان الاتحاد الدولي للبريد، وافق على ارسال البريد من الاقليم الى كل دول العالم وبالعكس.وقال المتحدث باسم الوزارة اميد محمد، في تصريح صحفي، ان ارسال البريد من الاقليم الى العالم كان معلقاً، بسبب الاوضاع السياسية بين اربيل وبغداد، مستدركا انه قبل عدة اشهر وبناء على طلب الوزارة طالبت الحكومة العراقية الاتحاد الدولي للبريد السماح بارسال البريد من الاقليم الى العالم وبالعكس، وقد ابدى الاتحاد موافقته على الطلب المذكور.واشار محمد الى ان بامكان مواطني الاقليم الان ارسال بريدهم عن طريق مديرية البريد التابعة لوزارة النقل والمواصلات في حكومة الاقليم الى اي بلد يرغبون.

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