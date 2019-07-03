كوردستان تكشف حقيقة رفع مبلغ استصدار الجواز ثمانية أضعاف

2019/07/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية جوازات اربيل في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان الانباء التي انتشرت في الاونة الاخيرة حول رفع سعر صك اصدار الجواز العراقي غير صحيحة.وجاء في بيان لاعلام وعلاقات مديرية جوازات اربيل ورد لشفق نيوز، انها تبلغ المواطنين ان دعاية انتشرت منذ مدة بين الناس، حول ان سعر صك استصدار الجواز العراقي ارتفع من 25 الف دينار الى 200 الف دينار عراقي، مبينا ان هذا الخبر بعيد عن الحقيقة.واضاف البيان ان سعر 25 الف دينار باق ولم يطرأ عليه اي تغيير، مشددا على انه في حال حدوث اي تغيير في معاملة الجوازات فان المديرية هي التي ستقوم بابلاغ المواطنين بشكل رسمي.

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