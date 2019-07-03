قريباً.. تغييرات كبيرة في نينوى والكورد يستعيدون مناصبهم

2019/07/03 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تشهد الايام القليلة المقبلة تغييرات ملحوظة في ادارة محافظة نينوى، وحسبما ادلى به مسؤولون في الموصل فان الكثير من المدراء والمسؤولين في ادارة المحافظة سيستبعدون ويحل آخرون محلهم.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو في تصريح لوسائل اعلام كوردية محلية، انه "منذ مدة بدأت التغييرات في ادارة نينوى، ومن المقرر ان يستمر استبدال المسؤولين في ادارة المحافظة، خصوصا بعد ابعاد المحافظ ونائبيه"، لافتا الى ان "تغييرات جدية بدأت، ووفقا للقانون فان الاشخاص الذين شغلوا المناصب بالوكالة سيستبعدون منها، ويحل محلهم مسؤولون بالاصالة، فضلا عن استبعاد المسؤولين الذين بقوا في مناصبهم لمدة طويلة من مدراء عامين والمناصب المشابهة".

واضاف جتو انه "في المرحلة الثانية للتغييرات، سيتم استبعاد نواب المدراء العامين والدرجات المشابهة في اية دائرة، وسيحل محلهم اشخاص آخرون".

واشار جتو الى ان "التغييرات تأتي لزيادة خدمة مواطني المحافظة"، مبينا ان "الكورد بلا شك سيكون لهم قسم كبير من تلك المناصب التي كانت سابقا تابعة لهم وستعاد اليهم خلال هذه العملية".

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