الاعلام الامني تصدر توضيحاً حول تهديدات قائد عمليات البصرة للأعلاميين

2019/07/03 | 23:43

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت مديرية الامن والشؤون الداخلية في محافظة البصرة، الاربعاء (3 تموز 2010)، ضبط 56 دعوى قضائية غير مسجلة في أحدى مراكز الشرطة بلبمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الدا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الاربعاء، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط ملجأ العامرية غرب بغداد.

وقالت الامانة في بيان، انه "بجهد مشترك مضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات ا

بغداد اليوم - بغداد

خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، مجالس الجامعات كافة باصافة 10 درجات لطلبة الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان، انه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على تخويل مجالس الجامعات

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