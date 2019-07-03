2019/07/03 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _XVuN9gLAh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة: لن يتعرض اي صحفي للاعتداء مطلقاً ويعتذر عن قائد العمليات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة: لن يتعرض اي صحفي للاعتداء مطلقاً ويعتذر عن قائد العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).