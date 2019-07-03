اغلى عمليات النقل في تاريخ كرة القدم

2019/07/03 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :one:

نيمار 222م:two:

مبابي 180م:three:

كوتينهو 160م:four:

ديمبيلي 145م:five:

جواو فيليكس 126م:six:

كريستيانو 112م:seven:

بوغبا 110م:eight:

غاريث بيل 100م:nine:

هازارد 100م:keycap_ten:

كريستيانو 94م

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