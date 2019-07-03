2019/07/03 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل 8 ارهابيين بعمليتين منفصلتين في عكاشات وشرقي الحدود السورية.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “قتل ٤ إرهابيين وتدمير عجلة لهم على يد قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، خلال واجب تفتيش في “منطقة الحلكوم شرقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 8 ارهابيين بعمليتين منفصلتين في عكاشات وشرقي الحدود السورية وكالة خطوة برس.

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