العمليات المشتركة توصي جميع القادة العسكريين بتقديم الدعم لوسائل الاعلام

2019/07/04 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن التصريح المنسوب لقائد عمليات البصرة، مؤكدة ان قيادة العمليات المشتركة اوصت جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الاعلام.

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