الشرطة الاتحادية تداهم وكرا للارهابيين في كركوك

2019/07/04 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك، اليوم الاربعاء، من مداهمة وكرا للارهابيين ضمن " وادي ابو شحمه" وتعثر بداخله على

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