2019/07/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة متفسخة من نهر دجلة شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة متفسخة من نهر دجلة شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).