الحشد الشعبي يضيق الخناق على فلول داعش بأطراف خانقين

2019/07/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الاربعاء، عن إطلاق عملية امنية لتضييق الخناق على خلايا داعش في اطراف خانقين.وقال قائد العمليات طالب الموسوي في تصريح لموقعنا، ان "قيادة عمليات ديالى للحشد أطلقت عملية تمشيط لأطراف نهر الوند في خانقين"، مبينا ان "العملية ستضيع الخناق على فلول داعش ومنع توغلهم في المنطقة".واضاف الموسوي، ان ...

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