الحشد الشعبي وقيادة عمليات صلاح الدين يبحثان تعزيز الامن في المحافظة

2019/07/04 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات صلاح الدين، الاربعاء، اجتماعا أمنيا مع الحشد الشعبي وقيادة الشرطة لبحث تعزيز الامن في المحافظة.وذكر موفدنا، ان قيادة عمليات صلاح الدين عقدت أجتماعا أمنيا بحضور قائد العمليات اللواء عبد المحسن حاتم ومدير امن الحشد الشعبي وعدد من قيادات الحشد لمناقشة الملف الامني في صلاح الدين.واضاف موفدنا، ان المجتمعين أكدوا على التعاون ...

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