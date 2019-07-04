2019/07/04 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضحت قيادة العمليات المشتركة؟، اليوم الاربعاء، حقيقة التهديدات الصادرة عن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال بشأن الاعلاميين.

وذكرت القايدة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بعد أن تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحا منسوب الى قائد عمليات البصرة بشأن التلويح بالقاء القبض على الاعلاميين الذين يغطون التظاهرات غير المصرح بها، تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين أنها تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية".واضافت" كما نوصي جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الاعلام"، مؤكدة ان" دور الاعلام مهم ومسؤول في العراق الجديد وان بإمكان جميع وسائل الاعلام التنسيق مع خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة كونها الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالتنسيق مع وسائل الاعلام وتسهيل مهام عملهم في مختلف محافظات البلاد".وانتشر عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه قائد عمليات البصرة متوعداً الصحفيين بالتوقيف في حال وفدوا لتغطية "تظاهرات غير مرخصة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة توضح حقيقة تهديدات قائد عمليات البصرة بحق الاعلاميين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة توضح حقيقة تهديدات قائد عمليات البصرة بحق الاعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).