2019/07/04 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران عن زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن “إيران أطلقت للتو تحذيرا جديدا.ويقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها في حال لم تكن هناك صفقة نووية جديدة”.وتابع الرئيس الأمريكي:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب لايران: عليك ان تكوني حذرة مع التهديدات وقد “تعضك” وكالة خطوة برس.

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