الأحد المقبل.. الطريق سالك من الحارثية إلى صالة الشرف بالمطار

2019/07/04 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أعلنَ مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان العمل بفتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين سيكون بشكل تدريجي.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي: إن افتتاح طريق مطار بغداد الدولي سيكون تدريجيا، مشيرا الى ان العمل بهذا الشأن سيبدأ الأحد المقبل من مخرج منطقة الحارثية غربي العاصمة الى صالة الشرف بالمطار.

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