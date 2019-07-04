لص الحقائب النسائية في قبضـــة نجدة بغداد

2019/07/04 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:ألقتِ القوات الأمنية القبض على سراق بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لمديرية نجدة بغداد: ان دوريات نجدة بغداد الجديدة تمكنت من إلقاء القبض على سارق دخل إلى بيت امرأة وبيده آلة جارحة وسرق حقيبة نسائية بداخلها مبلغ ٢٥٠ إلف دينار بدلالة المواطنة طالبة النجدة.وأشار البيان، الى: ان مواطنا استنجد بدوريات نجدة الكندي في منطقة النهضة بقيام احد الاشخاص بسرقة جهازه النقال وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مكتب مكافحة الإجرام حسب الاختصاص.

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