فيسبوك توضح الخلل الذي اصاب منصاتها أخيرا

2019/07/04 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكدت شركة "فيسبوك"، الاربعاء، انها تعمل على حل المشكلة التي أصابت منصاتها في أسرع وقت ممكن.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر" اليوم، (3 تموز 2019)، انه "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا".واضافت "نأسف للمشكلة ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".وتعرضت منصات "الفيسبوك" و"الانستغرام" و"الواتساب"، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، إلى مشكلة تسببت بمنع المستخدمين من تحميل الصور والفيديوهات.

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