لم يعلن عن اسمه! عبد المهدي يتبرأ من تصريحات نزال

2019/07/04 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة التي قودها عادل عبد المهدي الاربعاء، بياناً بشأن تهديد قائد عمليات البصرة قاسم نزال الاعلاميين بالاعتقال حال تغطيتهم الاحتجاجات الشعبية في المحافظة. وقالت قيادة العمليات في بيان لها لم يحمل اسم عادل عبد المهدي بعد أن تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحا منسوباً إلى قائد عمليات البصرة بشأن التلويح بالقاء القبض على...

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