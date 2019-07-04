2019/07/04 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله تعلق على قرار دمج الحشد الشعبي بالقوات اﻻمنية

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