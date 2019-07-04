2019/07/04 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r8WHZyqcZjY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. السلاح والدولة: ان بعد الحصر .. قهر! - 2019/7/3) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. السلاح والدولة: ان بعد الحصر .. قهر! - 2019/7/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).