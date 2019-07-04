بطولة غرب اسيا.. ناشئة العراق يتعادلون سلباً مع الكويت

2019/07/04 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

خيم التعادل السلبي على لقاء منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة

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