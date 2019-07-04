وجبة نموذجية لعلاج السكري

2019/07/04 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح بعض الخبراء المصابين بالسكري من النوع الثاني بعلاج مرضهم بالتخلي عن النظام الغذائي المميز لمعظم الناس، والمحتوي على المعكرونة والخبز الأبيض المحمص والبطاطا والبسكويت

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