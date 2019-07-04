رئيس كوريا الجنوبية يوجه تحذيرا لمستشار الأمن القومي إثر الفشل في رصد القارب الشمالي

2019/07/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن أنه وبخ مستشار للأمن القومي للثغرات الأمنية التي سمحت لقارب كوري شمالي بعبور الحدود البحرية الشرقية والإبحار دون أن يتم اكتشافه في المياه الكورية الجنوبية لعدة أيام.ذكرت المتحدثة باسم الرئاسة “كو مين-يونغ” في رسالة نصية للصحفيين إن مون وجه تحذيرا قويا لـ”كيم يو-غن” نائب مدير الأمن القومي بشأن...

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