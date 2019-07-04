مقتنيات آخر ملوك مصر في متحف (ركن فاروق) بالقاهرة

2019/07/04 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على هيئة قارب شراعي، ترسو استراحة ملكية على الشط الشرقي لنيل القاهرة، استطاعت

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