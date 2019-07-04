أعتقال مسافر ايراني بحوزته مخدرات في زرباطية وضبط حاويتي أدوية في أم قصر

2019/07/04 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إلقاء القبض على مسافر أيراني، بحوزتهِ مادة مخدرة نوع ” ترياك تزن 40 غم” في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخاله إلى البلد.



تم ذلك بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ.



وتم إحالة ألمسافر وفق محضر اصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ.

إلى ذلك أكدت هيأة المنافذ الحدودية وبناء على معلومات من مكتب الامن الوطني ميناء ام قصر الشمالي واستنادا الى قرار السيد قاضي تحقيق ام قصر تم بتشكيل لجنة مشتركة من قبل مركز كمرك ام قصر وشرطة كمرك وجهاز الامن الوطني وضابط البحث والتحري المنفذ وبعد الكشف على الحاويتين في رصيف رقم ١١ تم ضبط ادوية بشرية بداخلها مخبأة خلف اكسسوارات داخلة للبلد بدون موافقات وزارة الصحة وتم شحنها بحاويات غير مبردة.



وتم تنظيم محضر ضبط الى القاضي المختص.

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