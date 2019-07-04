“بالفيديو” اسد بابل والحدائق المعلقة ومسلة حمورابي وبوابة عشتار على لائحة التراث العالمي

2019/07/04 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قال ممثل العراق لدى اليونسكو محمود ملا خلف إن بابل ستسجل الخميس على لائحة التراث العالمي الاعتيادية من دون المرور بلائحة الخطر.

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