حزب الله العراق يعلق على القرار الحكومي بشأن الحشد الشعبي

2019/07/04 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت كتائب حزب الله، الاربعاء، بيانا بشأن القرار الحكومي حول الحشد الشعبي، كمبينة انه لولا وقفةُ فصائلَ المقاومةِ لما بقي للدولةِ العراقيةِ كَيَانٌ....

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