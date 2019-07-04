محافظ البصرة يؤكد دعمه وتضامنه مع الأسرة الصحفية

2019/07/04 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أكد محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني،أمس الاربعاء، عن تضامنه ودعمه الكامل للأسرة الصحفية البصرية، في تأدية واجبها الإعلامي والمهني على أكمل وجه.

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