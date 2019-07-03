كيف تطور ذاتك وتنمي موهبتك؟

2019/07/04 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب علي

كثيرا ما نسمع هذا السؤال كيف أطور نفسي وانمي موهبتي في عالم يضج في السلبية، وقد رد علماء التربية عن هذ السؤال من خلال تطوير الذات وبناء الشخصية، ومن خلال قراءة الكتب اليومية فهذه تغنيك وتنفعك في الكثير من المعلومات وقد تغير حياتك، ويمكنك ايضا ممارسة احدى الهوايات التي تحبها مثل الرياضة والرسم، عالج الثغرات التي تخاف منها وأبدأ في معالجه الأمور الواحدة تلو الاخرى، الاستيقاظ مبكرا من أهم الاشياء التي يجب أن تتعود عليها وحافظ علي الافطار مبكرا لكي تمد جسمك بما يحتاجه من طاقة، حاسب نفسك في حال عدم تنفيذ ما خططت له حتى لا تعتاد على اهمال الامور.

وحاول أيضا أن تقلع عن العادات السيئة التي من شأنها أن تأخرك وتعوق تقدمك، تجنب مصاحبة الاشخاص السلبيين الذين يقودونك الي الإحباط، إلعب بعض العاب الذكاء التي تزيد لديك من مهارة التفكير، لا تتذكر الماضي إلا بما هو حسن منه وجميل ودع كل الأشياء السيئة خلف ظهرك، وعندها ستشعر بقيمة الوقت، فالناجحون دائما يتحلون بحس الفكاهة ويهتمون بسعادة كل من حولهم، ولديهم القدرة على تقدير المواقف والتجارب في الحياة..

استمتع بتفاصيل يومك ودع عنك القلق وتذكر هذه المقولة: كلما اشتدت المحن فاعلم أن الفرج قريب، جالس العلماء وشاركهم في الحديث سيقوي من عزمك، النجاح لا يعني الحصانة من الفشل والفشل لا يعني استحالة النجاح فلا تتردد في تطوير نفسك ودعم مشاريعك بنفسك وتحدي الفشل بكل ما تملك من القوة، ولديك نماذج كثيرة في العالم منها ليونيل ميسي، تم استبعاده من فريق كرة القدم بعد تشخيص مرضه وهو نقص فى هرمون غدة النمو مما جعله أقصر وأصغر بكثير من كل أقرانه فى الفريق وبات واضحاً أنه لا مستقبل له أبداً في عالم كرة القدم وعليه أن يستسلم ويبحث عن فرص أخرى في الحياة.

ليونيل ميسى الان هو من أفضل من لمس الكرة في التاريخ.

من اغلى اللاعبين في العالم.

حائز على الكرة الذهبية (أحسن لاعب فى العالم) ٥ مرات.

الحذاء الذهبي الأوروبي مرتين.

واشخاص اخرون مثل مايكل جوردان: أفضل و أغلى لاعب كرة سلة في التاريخ.

ستيف جوبس: مؤسس شركة أبل وشركة بيكسار والذي أبهر العالم بالآي فون والآي باد.

د.



سوس: أكبر مؤلف قصص اطفال وأكثرهم مبيعاً فس التاريخ.

بيل غيتس: مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم لسنوات عديدة.

يمكنك انت ايضا ان تجعل اسمك في لائحة الناجحين في العالم فقط نمي نفسك وثق بقدرتك تكن افضل.

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