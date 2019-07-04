عبد الله حبه - جايكوفسكي يلد بموسيقاه الزهور من الصخور

2019/07/04 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_حبه تشايكوفسكي ..يلد بموسيقاه الزهور من الصخور بيتر إليتش تشايكوفسكي1840-1893موسكو – عبدالله حبه في 17-29 حزيران 2019 جرت الدورة السادسة عشرة لمسابقة تشايكوفسكي الدولية.وأقيم في اليوم الأخير الإحتفال بمنح الجوائز للفائزين في قاعة باشكوف التاريخية بموسكو .وقد وردت الطلبات للمشاركة في المسابقة من 954 شخصا من 50 بلدا، وإختارت لجنة التحكيم 231 عازفا ومغنيا .ونذكر من بين النجوم ......

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