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#عبد الله حبه - جايكوفسكي يلد بموسيقاه الزهور من الصخور


#عبد الله حبه - جايكوفسكي يلد بموسيقاه الزهور من الصخور
2019/07/04 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_الله_حبه تشايكوفسكي ..

يلد بموسيقاه الزهور من الصخور بيتر إليتش تشايكوفسكي1840-1893موسكو – عبدالله حبه في 17-29 حزيران 2019 جرت الدورة السادسة عشرة لمسابقة تشايكوفسكي الدولية.

وأقيم في اليوم الأخير الإحتفال بمنح الجوائز للفائزين في قاعة باشكوف التاريخية بموسكو .

وقد وردت الطلبات للمشاركة في المسابقة من 954 شخصا من 50 بلدا، وإختارت لجنة التحكيم 231 عازفا ومغنيا .

ونذكر من بين النجوم ......

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