الحزب الشيوعي العمالي العراقي - اوقفوا آلة التخويف والتعذيب

2019/07/04 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي ان كل الاقنعة والدعايات حول حرية التظاهر والديمقراطية تسقط وتنكشف اكاذيب ودعايات الحكومة المحلية والمركزية حول حرية التظاهر والتعبير عن الراي والاحتجاج.ان القوات الامنية الحكومية بجميع اجهزتها مستنفرة في محافظة البصرة، وتشن حملة من الاعتقالات والاختطافات وتمارس تعذيب ممنهج لتلفيق التهم الكيدية بحق المتظاهرين كي يسكتوا عن فساد وسرقة ونهب الاحزاب الاسلامية ومليشياتها الحاكمة في البصرة وبغداد.

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