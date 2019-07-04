للديمقراطية وجوه!!صحيفة كندية تطرد رسام كاريكاتير بسبب ترامب

2019/07/04 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن رسام الكاريكاتير، مايكل دي أدر، فقد وظيفته بعد 10 سنوات قضاها مع شركة “برونزويك نيوز”.ويظهر ترامب في الكاريكاتير، الذي نشره دي أدر على حسابه بموقع “تويتر”، وهو يمارس هوايته المفضلة (لعب الغولف) على جثث مهاجرين ماتوا غرقا، ويسألهم “هل تمانعون في أن ألعب”.ويشير رسم الكاريكاتير إلى أوسكار ألبرتو مارتينيز وابنته البالغة...

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