أردوغان في مهبّ الريح ..

2019/07/04 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبذة عن أردوغان :

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مواليد 1954 من عائلة فقيرة ، إنتمى لحزب الخلاص

الوطني بقيادة نجم الدين اربكان سنة 1989 ، ثم إنتمى لحزب الرفاه ورشح للبلدية وفشل سنة

1994 ، وفي سنة 1998 فاز بمنصب العمدة ، وفي سنة 2001 أسس مع عبدالله غول –

حزب العدالة والتنمية ، وفاز الحزب في الإنتخابات التشريعية ب 363 مقعداً وأصبح

عبالله غول رئيساً للوزراء بدلاً من أردوغان على الرغم من نجوميته وقربه من الشعب

لأن أردوغان كان قد حكم عليه 10 أشهر سجناً لتحريضه على الكراهية ، ولكن بعد إسقاط

الحكم عنه أصبح رئيساً للوزراء منذ 2003 لغاية 2014 ، وفي نفس السنة أصبح رئيساً

لتركيا في إنتخابات مباشرة .

وجرت الإنتخابات في إسطنبول وفاز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو وتغلب على

بن علي يلدريم ، وبعد إعادة الإنتخابات ، فاز مرشح المعارضة فوزاً ساحقاً للمرة الثانية .

والآن إنشق على باباجان نائب رئيس الوزراء السابق عن حزب العدالة والتنمية ليؤسس

حزباً جديداً مدعوماً من عبدالله غول ، الذي ينتقد السياسة الدكتاتورية التي يتبعها اردوغان

وتدخل عائلته في شؤون الدولة ، وأصبح شبه المؤكد أن أحمد داود اوغلو يؤسس حزباً

جديداً أيضاً ، وإنه يرفض النظام الرئاسي الحالي .

ويظهر أن خلافات عاصفة وإنشقاقات كبيرة تهدد مستقبل حزب العدالة والتنمية ومستقبل

اردوغان السياسي ، لدكتاتوريته وضربه لشعبه الكردي وتوقيفه كل مؤيدي الإنقلاب الفاشل

المزعوم ، وتدخله في سوريا والآن في ليبيا .

واصدر المشير حفتر أمراً للجيش الليبي بضرب المصالح التركية وإلقاء القبض على كل تركي

على الأراضي الليبية ، بسبب الغزو التركي لليبيا ، ويظهر أن أردوغان لا يزال يحلم بالعثمانية

ويتصور تركيا دولى عظمى ، ولكن يبدو أن احلام أردوغان غدت سرابا ً .

منصور سناطي

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