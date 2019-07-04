ترامب لايران:انتبهوا تهديداتكم ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل ترجمة خولة الموسوي

2019/07/04 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ترامب في تغريده عبر تويتر،قبل ساعتين’أصدرت إيران للتو تحذيراً جديداً، يقول روحاني إنهم سيخصبون اليورانيوم ‘بأي قدر نريده‘ إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد’، انتبهوا للتهديدات، فهي يمكن أن ترتد لتلدغكم كما لم يلدغ أي شخص من قبل!’.

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