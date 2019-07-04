2019/07/04 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

فشل مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان حول قصف مركز المهاجرين في ليبيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان حول قصف مركز المهاجرين في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).